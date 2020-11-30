Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle İstanbul'da bazı vatandaşlar Galata Köprüsü’nde balık tutmaya koştu
30 Kasım 2020 07:42
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Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle İstanbul'da bazı vatandaşlar Galata Köprüsü’nde balık tutmaya koştu
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar akşamı 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle bazı vatandaşların Galata Köprüsü'nde balık tuttuğu görüldü.
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Kısıtlamanın bitmesiyle birlikte D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç hareketliliği görüldü.
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde kısıtlama sonrasında bazı vatandaşların işlerine gittiği görüldü.