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Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde fırıncılar sokaklarda ekmek sattılar

12 Nisan 2020 15:51

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde fırıncılar sokakta ekmek sattı.

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Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağından muaf tutulan fırıncılar sokaklara indi.

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Fırıncılar, İstanbul'da Kurtuluş'ta sokakta halka ekmek sattı.

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65 yaş üstü bireyler, ekmeklerini pencerelerinden aldı.

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Apartmanların üst katlarında oturan vatandaşlar ise pencerelerinden sepet salarak ekmeklerini aldı.

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