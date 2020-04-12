İstanbul'u hiç böyle görmemiştiniz

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Taksim Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Barbaros Bulvarı ve Eminönü Meydanı boş kaldı.
28
16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da sokaklar yasak nedeniyle boş kaldı. Yasağın ikinci gününde Taksim Meydanı böyle görüntülendi.
38
Yasak öncesi büyük yoğunluğun görüldüğü Beşiktaş İskelesi de sessizliğe büründü.
48
Beşiktaş İskelesi'nin boş hali böyle görüntülendi.
58
Salgın öncesi araç trafiğinin yoğun olduğu Beşiktaş'taki Barbaros Bulvarı da boş kaldı.
68
Denetimlerin sıkı tutulduğu Eminönü Meydanı da böyle görüntülendi.
78
Anadolu ve Avrupa yakasını birleştiren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de boş kaldı.
88
Yasağın ikinci gününde Bağdat Caddesi'de boş kaldı. Caddede sadece araçların olduğu görüldü.