Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından birçok kentte meydanlar, caddeler, pazarlar doldu; sosyal mesafe kuralı unutuldu
20 Nisan 2020 15:06
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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından birçok kentte meydanlar, caddeler doldu.
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İstanbul'da 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından meydanlar yine doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu.
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Gaziantep'te de aynı manzara vardı. Yasağın bitmesinin ardından vatandaşlar Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluşturdu. Ateşleri ölçülerek çarşıya alınan yurttaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi.
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Diyarbakır'ın cadde ve sokaklarında da kalabalık vardı.
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Sur içinde esnaflık yapan Murat Şenyiğit isimli bir vatandaş, "Buraya gelen insanların çoğu alışverişe gelen değil, meraklı insanlar" dedi.
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Bursa’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle dışarı çıkanlar, özellikle pazarlarda kalabalık oluşturdu. Polis ve zabıta ekipleri, pazar yerlerinde, sosyal mesafe uyarısında bulundu.
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Urfa’nın Siverek ilçesinde ise mesainin başlamasıyla PTT ve banka şubeleri önlerinde kuyruk oluştu. Polisler, kalabalığa sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu.
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Kuyruktaki vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına belli ölçüde uymaya çalıştı.