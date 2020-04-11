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Türkiye'den sokağa çıkma yasağı manzaraları

Koronavirüs salgını başladıktan sonra Türkiye'de uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağından manzaralar

11 Nisan 2020 12:20

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30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle meydanlar, bulvar ve caddeler boşaldı.

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İstanbul - E-5 Karayolu

339

Ankara

439

Bodrum

539

Gaziantep

639

Zonguldak

739

Diyarbakır

839

Denizli

939

İstanbul - Eminönü

1039

Zonguldak

1139

Zonguldak

1239

Diyarbakır

1339

Bodrum

1439

Bodrum

1539

Bodrum

1639

İstanbul - Sultanbeyli

1739

Denizli

1839

Gaziantep

1939

Gaziantep

2039

Sakarya

2139

Mersin

2239

Mersin

2339

Mersin

2439

Iğdır

2539

Iğdır

2639

İstanbul -Caddebostan

2739

Van

2839

Bursa

2939

Bursa

3039

Ankara

3139

Ankara

3239

Hatay

3339

İstanbul - Sultanahmet

3439

İstanbul - E-5 Karayolu

3539

İstanbul - E-5 Karayolu

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İstanbul - Bebek sahil

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İstanbul - Bebek sahil

3839

İstanbul - Eminönü

3939

İstanbul - Eminönü

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