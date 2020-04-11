Türkiye'den sokağa çıkma yasağı manzaraları
Koronavirüs salgını başladıktan sonra Türkiye'de uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağından manzaralar
11 Nisan 2020 12:20
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30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle meydanlar, bulvar ve caddeler boşaldı.
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İstanbul - E-5 Karayolu
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İstanbul - Sultanbeyli
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İstanbul -Caddebostan
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İstanbul - Sultanahmet
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İstanbul - E-5 Karayolu
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İstanbul - E-5 Karayolu
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İstanbul - Bebek sahil
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İstanbul - Bebek sahil
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