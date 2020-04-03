Her 10 kişiden 4’ü sokağa çıkma yasağı kapsamında; işte en çok etkilenecek iller ve yasaklıların nüfusa oranları
Türkiye'de Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerine uygulanan sokağa çıkma yasağı, 20 yaş altı için de uygulanmaya başladı. TÜİK'in son nüfus sayımındaki verilere göre; Türkiye'deki 83 milyon 154 bin 997 kişiden; 33 milyon 94 bin 666'sının sokağa çıkması yasaklandı.
03 Nisan 2020 23:09
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Buna göre; sokağa çıkma yasağı olan nüfusun toplam nüfusa oranı % 39,80. İşte en çok etkilecek iller ve yasaklıların nüfusa oranları
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İl: Şanlıurfa Nüfus: 2 milyon 73 bin 614 Yasak kapsamındaki nüfus: 1 milyon 113 bin 49 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 53,68.
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İl: Ağrı Nüfus: 536 bin 199 Yasak kapsamındaki nüfus: 274 390 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 51,17
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İl: Şırnak Nüfus: 529 615 Yasak kapsamındaki nüfus: 270 843 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 51,14
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İl: Muş Nüfus: 408 809 Yasak kapsamındaki nüfus: 270 843 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 51,04
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İl: Siirt Nüfus: 330 280 Yasak kapsamındaki nüfus: 166 753 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 50,49
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İl: Mardin Nüfus: 838 778 Yasak kapsamındaki nüfus: 417 255 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 49,75
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İl: Batman Nüfus: 608 659 Yasak kapsamındaki nüfus: 300 490 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 49,37
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İl: Van Nüfus: 1 136 757 Yasak kapsamındaki nüfus: 557 692 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 49,06
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İl: Bitlis Nüfus: 348 115 Yasak kapsamındaki nüfus: 169 199 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 48,60
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İl: Diyarbakır Nüfus: 1 756 353 Yasak kapsamındaki nüfus: 840 872 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 47,88
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İl: Gaziantep Nüfus: 2 milyon 69 bin 364 Yasak kapsamındaki nüfus: 968 855 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 46,82
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İl: Iğdır Nüfus: 199 442 Yasak kapsamındaki nüfus: 91 995 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 46,13
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İl: Adıyaman Nüfus: 626 465 Yasak kapsamındaki nüfus: 288 074 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 45,98
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İl: Kilis Nüfus: 142 490 Yasak kapsamındaki nüfus: 65 295 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 45,82
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İl: Kahramanmaraş Nüfus: 1 154 102 Yasak kapsamındaki nüfus: 519 700 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 45,03
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İl: Kars Nüfus: 285 410 Yasak kapsamındaki nüfus: 127 159 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı % 44,55
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İl: Erzurum Nüfus: 762 062 Yasak kapsamındaki nüfus: 335 374 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı % 44,01
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İl: Hatay Nüfus: 1 628 894 Yasak kapsamındaki nüfus: 710 151 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı % 43,60
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İl: Hakkari Nüfus: 280 991 Yasak kapsamındaki nüfus: 710 151 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı % 43,47
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İl: Osmaniye Nüfus: 538 759 Yasak kapsamındaki nüfus: 233 948 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı % 43,42
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İl: Aksaray Nüfus: 416 367 Yasak kapsamındaki nüfus: 176 145 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı % 42,31
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İl: Bingöl Nüfus: 279 812 Yasak kapsamındaki nüfus: 118 263 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı % 42,27
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İl: Yozgat Nüfus: 421 200 Yasak kapsamındaki nüfus: 177 191 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı % 42,07
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İl: Niğde Nüfus: 362 861 Yasak kapsamındaki nüfus: 152 229 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı % 41,95
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İl: Sinop Nüfus: 218 243 Yasak kapsamındaki nüfus: 91 479 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı % 41,92
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İl: Ardahan Nüfus: 97 319 Yasak kapsamındaki nüfus: 40 695 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı % 41,82
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İl: Konya Nüfus: 2 232 374 Yasak kapsamındaki nüfus: 930 737 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı % 41,69
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İl: Çorum Nüfus 530 864 Yasak kapsamındaki nüfus: 219 899 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı % 41,42
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İl: Malatya Nüfus 800 165 Yasak kapsamındaki nüfus: 331 214 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı % 41,39
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İl: Sivas Nüfus: 638 956 Yasak kapsamındaki nüfus: 264 478 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı % 41,39
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İl: Adana Nüfus: 2 237 940 Yasak kapsamındaki nüfus: 919 962 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı % 41,11
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İl: Afyonkarahisar Nüfus: 729 483 Yasak kapsamındaki nüfus: 299 750 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı % 41,09
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İl: Tokat Nüfus: 612 747 Yasak kapsamındaki nüfus: 251 390 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı % 41,03
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İl: Karaman Nüfus: 253 279 Yasak kapsamındaki nüfus: 103 849 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı % 41,00
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İl: Kayseri Nüfus: 1 407 409 Yasak kapsamındaki nüfus: 576 910 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı % 40,99
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İl: Çankırı Nüfus: 195 789 Yasak kapsamındaki nüfus: 79 638 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 40,68
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İl: Kastamonu Nüfus: 379 405 Yasak kapsamındaki nüfus: 153 873 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 40,56
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İl: Nevşehir Nüfus: 303 bin 10 Yasak kapsamındaki nüfus: 122 270 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 40,35
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İl: Ordu Nüfus: 754 198 Yasak kapsamındaki nüfus: 302 791 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 40,15
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İl: Elazığ Nüfus: 591 bin 98 Yasak kapsamındaki nüfus: 237 036 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 40,10
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İl: Mersin Nüfus: 1 840 425 Yasak kapsamındaki nüfus: 737 646 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 40,08
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İl: Bayburt Nüfus: 84 843 Yasak kapsamındaki nüfus: 33 978 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 40,05
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İl: Amasya Nüfus: 337 800 Yasak kapsamındaki nüfus: 134 704 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 39,88
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İl: Kırşehir Nüfus: 242 938 Yasak kapsamındaki nüfus: 95 834 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 39,45
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İl: Samsun Nüfus: 1 348 542 Yasak kapsamındaki nüfus: 529 412 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 39,26
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İl: Giresun Nüfus: 448 400 Yasak kapsamındaki nüfus: 175 986 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 39,25
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İl: Erzincan Nüfus: 234 747 Yasak kapsamındaki nüfus: 92 041 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 39,21
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İl: Trabzon Nüfus: 808 974 Yasak kapsamındaki nüfus: 316 243 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 39,09
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İl: Kırıkkale Nüfus: 283 017 Yasak kapsamındaki nüfus: 110 580 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 39,07
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İl: Yalova Nüfus: 270 976 Yasak kapsamındaki nüfus: 105 299 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 38,86
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İl: Sakarya Nüfus: 1 milyon 29 bin 650 Yasak kapsamındaki nüfus: 400 104 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 38,86
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İl: Artvin Nüfus: 170 875 Yasak kapsamındaki nüfus: 66 395 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 38,86
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İl: Burdur Nüfus: 270 796 Yasak kapsamındaki nüfus: 105 101 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 38,81
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İl: Isparta Nüfus: 444 914 Yasak kapsamındaki nüfus: 172 465 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 38,76
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İl: Aydın Nüfus: 1 110 972 Yasak kapsamındaki nüfus: 429 347 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 38,65
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İl: Bolu Nüfus: 316 126 Yasak kapsamındaki nüfus: 121 666 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 38,49
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İl: Manisa Nüfus: 1 440 611 Yasak kapsamındaki nüfus: 552 050 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 38,32
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İl: Düzce Nüfus: 392 166 Yasak kapsamındaki nüfus: 150 094 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 38,27
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İl: Uşak Nüfus: 370 509 Yasak kapsamındaki nüfus: 141 264 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 38,13
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İl: Balıkesir Nüfus: 1 228 620 Yasak kapsamındaki nüfus: 468 010 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 38,09
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İl: Bartın Nüfus: 198 249 Yasak kapsamındaki nüfus: 75 451 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 38,06
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il: Rize Nüfus:343.212 Yasak kapsamındaki nüfus:130.447 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: %38.01
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İl: Denizli Nüfus: 1 milyon 37 bin 208 Yasak kapsamındaki nüfus: 394.082 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: %37.99
6582
İl: Kocaeli Nüfus: 1 milyon 953 bin 35 Yasak kapsamındaki nüfus: 738.404 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: %37.81
6682
İl: Gümüşhane Nüfus: 164.521 Yasak kapsamındaki nüfus: 62.132 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: %37.77
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İl: Kütahya Nüfus: 579.257 Yasak kapsamındaki nüfus: 217.662 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: %37.58
6882
İl: Bursa Nüfus: 3 milyon 56 bin 120 Yasak kapsamındaki nüfus: 1.148.263 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: %37.57
6982
İl: Karabük Nüfus: 248.458 Yasak kapsamındaki nüfus: 92.693 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: %37.31
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İl: Bilecik Nüfus: 219.427 Yasak kapsamındaki nüfus: 81.740 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: %37.25
7182
İl: Zonguldak Nüfus: 596.053 Yasak kapsamındaki nüfus: 221.100 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: %37.09
7282
İl: Çanakkale Nüfus: 542.157 Yasak kapsamındaki nüfus: 201.052 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: %37.08
7382
İl:Antalya Nüfus: 2.511.700 Yasak kapsamındaki nüfus: 924.887 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: %36.82
7482
İl: Ankara Nüfus: 5 milyon 639 bin 76 Yasak kapsamındaki nüfus: 2.063.261 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı:%36.59
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İl: Tekirdağ Nüfus: 1 milyon 55 bin 412 Yasak kapsamındaki nüfus: 384.937 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: %36.47
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İl: Muğla Nüfus: 983 142 Yasak kapsamındaki nüfus: 357 961 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 36,41
7782
İl: İzmir Nüfus: 4 367 251 Yasak kapsamındaki nüfus: 1 577 166 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 36,11
7882
İl: Eskişehir Nüfus: 887 475 Yasak kapsamındaki nüfus: 318 285 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 35,86
7982
İl: İstanbul Nüfus: 15 519 267 Yasak kapsamındaki nüfus: 5 531 727 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 35,64
8082
İl: Edirne Nüfus: 413 903 Yasak kapsamındaki nüfus: 147 438 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 35,62
8182
İl: Kırklareli Nüfus: 361 836 Yasak kapsamındaki nüfus: 127 491 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 35,23
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İl: Tunceli Nüfus: 84 660 Yasak kapsamındaki nüfus: 28 571 Yasaktan etkilenen nüfusun il nüfusu içindeki payı: % 33,75