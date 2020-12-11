Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
21.00 itibarıyla başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi.
11 Aralık 2020 20:23
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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
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