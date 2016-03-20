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Soğuk Savaş döneminden az kişinin bildiği 19 ayrıntı

20 Mart 2016 17:45

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Dönemin en çok rekabet yaşanan olayı uzay seyahatlerinde ilk olarak ABD ve SSCB beraber hareket etme kararı almıştı fakat başkan Kennedy suikasti olunca proje rafa kalktı.

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SSCB Pentagon'un uydu fotoğraflarında tam ortada olan bölümü "çok gizli bir toplantı salonu" sanıyordu. Gördükleri ise aslında bir 'sosisli sandviç standı' idi

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Soğuk savaş döneminde SSCB pasaportunuzun sahte olup olmadığını kullanılan 'zımba' türünden anlayabiliyordu

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ABD jetlerdeki fırlatma koltuklarının testinde ayıları kullandı

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'Soğuk Savaş' terimini ilk olarak kullanan kişi ünlü yazar George Orwell'dir

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Şimdi gelişmişlik belirtici olan ‘x. Dünya’ kalıbı o dönem ABD ve SSCB ile ilişkileri olan devletler için kullanıldı. 1-Amerika, 2-Rusya, 3 ise tarafsızlar

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ABD silah teknolojisinde gövde gösterisi yapmak için Ay'da atom bombası patlatmayı planladı fakat daha sonra projeyi iptal etti.

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Dönemin en iyi kartografları SSCB'nin elindeydi. O zaman yapılan çoğu harita hala kullanımda

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CIA ‘Kitty Operasyonu’ adını verdiği proje için 15.000.000 dolar bütçe ayırdı. Casuslukta kedileri kullanmak istediler ama başarılı olamadılar

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1945 yılında bir grup sovyet öğrenci ABD büyükelçisine ziyarette bulundu ve üzerinde ABD mührü bulunan bir hediye takdim etti. 7 yıl boyunca duvarda asılı kalan mührün içinde dinleme cihazı vardı

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SSCB'nin kutuplarda denediği ‘Çar Bombası'nın’ çıkardığı duman bulutu Everest'in 7 katına eş değerdi

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Savaşın ortasında, Mathias Rust adındaki Alman pilot sovyet savunmasını yararak Kızıl Meydan'a indi. P pilot 50'den az uçuş tecrübesi olan 18 yaşında bir gençti

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SSCB 1983 yılında, casusluk iddiasında bulunduğu New York - Seul seferini yapan sivil bir Boing747 düşürdü. 269 kişi hayatını kaybetti

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Yine 1983 yılında sovyet bilgisayar sistemi, ABD'nin "nükleer bir saldırı" yaptığını tespit etti. Sovyet albay Stanislav Petrov sistemin yanıldığını anlamasa çok büyük bir savaş çıkacaktı.

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ABD ise 60'larda, nükleer başlık yüklü, 5 adet uçağı sürekli hava dolaşımında tutuyordu. Bunlardan ikisi kaza ile düştü

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CIA; Dönemin sansasyonel liderlerinden, ABD'nin belalısı Fidel Castro'ya 638 kere suikast girişiminde bulundu

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ABD'nin hava saldırıları için kullandığı siren sisteminin sesi 40 km öteden duyulabiliyordu

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Almanya-Çek Cumhuriyeti arasındaki elektrikli çitler yüzünde geyikler (günümüzde çit olmadığı halde bile) sınır değiştirmiyorlar. Ölen geyiklerden, ‘doğal öğrenim’yolu ile bunu kavramışlar

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Yine Castro ile bitirelim; CIA için Castro'yu öldürmek öyle bir takıntı olmuştu ki ‘mafyadan’ bile yardım istediler

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