Sizin yerinize helallik isteyen uygulama: HelalApp
13 Ocak 2021 09:53
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App Store'da Gürkan Bulut, Play Store'da ise Collective Clann tarafından oldukça ilginç bir uygulama yayınlandı: HelalApp. Mobil cihazlarınıza indireceğiniz bu uygulama, sizin adınıza istediğiniz kişilerden helallik istiyor.
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Peki, mobil cihazınız üzerinden helallik istemenizi sağlayan bu uygulama nasıl çalışıyor? İlk olarak uygulamayı App Store ve Play Store mağazalarından indirmeniz ve profilinizi oluşturmanız gerekiyor. Helallik isteme konusundaki kritik nokta buradan sonra ortaya çıkıyor çünkü o kişinin rehberinizde kayıtlı olması gerekiyor.
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Uygulamayı indirdikten ve profilinizi oluşturduktan sonra rehberinizden hakkını helal etmesini istediğiniz kişi ya da kişileri seçiyorsunuz. Uygulama da bu kişilere sizin adınıza bir SMS gönderiyor. Peki, helallik istenen kişi, hakkını helal edip etmediğini nasıl belirtiyor?
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SMS gönderilen kişi, mobil uygulama vasıtasıyla hakkını helal edip etmediğini belirtebiliyor. Ayrıca uygulamanın ana sayfasında herkese açık olan helallik isteklerini de görebiliyorsunuz. Buna ek olarak uygulamanın internet sitesinde "hacca giderken e-posta ile helallik istemek doğru mudur?", "dedikodusunu yaptığı kişilerden helallik almam gerekir mi?" gibi soruların cevapları da bulunuyor.
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Sizin yerinize helallik isteyen uygulama: HelalApp
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Sizin yerinize helallik isteyen uygulama: HelalApp