Siyasilerden ve ünlülerden selfie pozları

Bir kimsenin kendi fotoğrafını çekerek sosyal medyaya yüklemesini ifade eden 'selfie' çılgınlığına ABD Başkanı Barack Obama da katıldı. 2013 World Series Şampiyonu David Ortiz ve Amerikan Spor Şampiyonluğu'nu kazanan Boston Red Sox takımı Beyaz Saray'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasnda David Ortiz ve Barack Obama Bayz Saray'da Selfie pozu verdi.
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2014 Oscar ödül töreninde Ellen Degeneres, ödül töreni devam ederken elindeki cep telefonuyla ünlüleri bir araya toplayıp selfie çekti ve bunu sosyal medyada paylaştı. Ünlülerin bu pozu özellikle Twitter'da büyük ilgi görünce dünyada bir selfie çılgınlığı başladı. İşte ünlülerden 'selfie'ler:
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Yerel seçim çalışmaları kapsamında Sakarya'da bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Doç. Dr. Ayşenur İslam da selfie pozu verdi.
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A Milli Futbol Takımı İsveç Milli Takımı ile yaptığı hazırlık maçı öncesinde teknik direktör Fatih Terim'in Milliler ile selfie pozunu çekerek, Milli Takımın Twitter hesabında paylaştılar.
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Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Tekin ve Mustafa Sarıgül'den seçim selfie'si
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Cünet Özdemir, Erol Evgin ve 850 başarılı iş kadını
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Didier Drogba
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Güldür Güldür Show ekibi
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Fenerbahçe'nin galibiyet selfie'si
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Gökhan Özen'in Mersin'deki konserinden
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Barcelona takımının oyuncularından Neymarı'ın Dani Alves ve Andrio ile birlikte