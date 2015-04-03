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Siyasilerden sosyal medyada Kayahan mesajları

03 Nisan 2015 14:35

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Bir süredir hastanede tedavi altında olan besteci ve müzisyen Kayahan, bu sabah yaşamını yitirdi. Tüm Türkiye'deki sevenlerini üzüntüye boğan Kayahan'ın ardından TBMM'nin resmi hesabı ile Başbakan Ahmet Davutoğlu da vefat mesajları yayınladı. Haberin duyulmasının ardından, Twitter başta olmak üzere sosyal medya kanallarında en çok konuşulan başlık 'Kayahan' oldu. Bir saat içerisinde #Kayahan hashtag'iyle 24 bini aşkın tweet atıldı. İşte Aylin Nazlıaka'dan Mehmet Şimşek'e, siyasetçilerin Twitter'da yayınladığı başsağlığı mesajları...

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