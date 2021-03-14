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Siyasilerden 14 Mart Tıp Bayramı mesajları

14 Mart 2021 14:19

110

Siyasilerden 14 Mart Tıp Bayramı mesajları

210

Recep Tayyip Erdoğan

310

Kemal Kılıçdaroğlu

410

Temek Karamollaoğlu

510

Meral Akşener

610

İletişim Başkanlığı

710

Ahmet Davutoğlu

810

Ali Babacan

910

HDP

1010

MHP

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