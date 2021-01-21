Siyasiler, belediyeler ve sanatçılar paylaştı; 21.21.21 sosyal medyada gündem oldu
Bugün 21'inci yüzyılın 21'inci yılı. Ocak ayının 21. günü. Saatler ise 21.21 olduğunda sosyal medyada gündem oldu.
21 Ocak 2021 22:35
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Siyasilerin ve sanatçıların da aralarında bulunduğu binlerce sosyal medya kullanıcısı, Twitter'dan temennilerini paylaştı..
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Siyasiler, belediyeler ve sanatçılar paylaştı; 21.21.21 sosyal medyada gündem oldu
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Siyasiler, belediyeler ve sanatçılar paylaştı; 21.21.21 sosyal medyada gündem oldu
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Siyasiler, belediyeler ve sanatçılar paylaştı; 21.21.21 sosyal medyada gündem oldu
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Siyasiler, belediyeler ve sanatçılar paylaştı; 21.21.21 sosyal medyada gündem oldu
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Siyasiler, belediyeler ve sanatçılar paylaştı; 21.21.21 sosyal medyada gündem oldu
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Siyasiler, belediyeler ve sanatçılar paylaştı; 21.21.21 sosyal medyada gündem oldu
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Siyasiler, belediyeler ve sanatçılar paylaştı; 21.21.21 sosyal medyada gündem oldu
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Siyasiler, belediyeler ve sanatçılar paylaştı; 21.21.21 sosyal medyada gündem oldu
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