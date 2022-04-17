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Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı

17 Nisan 2022 14:23

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Siyasetçiler ölümünün 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajla andı.

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Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı

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Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı

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Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı

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Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı

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Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı

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Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı

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Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı

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Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı

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Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı

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Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı

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Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı

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Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı

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Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı

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Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı

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Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı

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Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı

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Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı

siyasetçiTurgut Özalanma
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