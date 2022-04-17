Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı
17 Nisan 2022 14:23
118
Siyasetçiler ölümünün 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajla andı.
218
Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı
318
Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı
418
Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı
518
Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı
618
Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı
718
Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı
818
Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı
918
Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı
1018
Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı
1118
Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı
1218
Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı
1318
Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı
1418
Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı
1518
Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı
1618
Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı
1718
Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı
1818
Siyasetçiler, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı
© Tüm hakları saklıdır.