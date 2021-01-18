Sivasspor'un sahada kaybolduğu görüntüler dünya basınında
Başakşehir, Süper Lig’in 19. haftasında sahasında Sivasspor’u konuk etti. Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelede zemin, bir süre sonra beyaza büründü.
18 Ocak 2021 12:05
14
Maça beyaz formayla çıkan konuk ekibin oyuncularının, dakikalar ilerledikçe görünmez hale gelmesi, ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu.
24
Yaşanan bu olay, Türkiye’de olduğu gibi Avrupa basınında da gündem oldu. Bleacher Report bu görüntüleri, "Bugün Türkiye'de iki takım karda oynadı. Bir takım beyaz giydi" diye paylaştı.
34
İspanya'nın Marca gazetesi ise: “Kar yağarken beyazlarla oynarsanız: Fotoğrafta kaç Sivassporlu oyuncu görüyorsunuz?"
44
SkySport ise, "Sivassporlu futbolcular, karlı havada beyaz forma giymiş: Görünmez oyuncular" şeklinde paylaştı.
© Tüm hakları saklıdır.