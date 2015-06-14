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Sis İstanbul'u teslim aldı, kartpostallık görüntüler oluştu

14 Haziran 2015 16:49

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İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sis, Boğaziçi Köprüsü’nde adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu

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Sabahın erken saatlerinde İstanbul’un bazı ilçelerinde sis etkili oldu

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Bölgesel olarak etkisini gösteren sis, Boğaziçi Köprüsü’nü adeta örtü gibi kapladı

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Özellikle Beşiktaş ile Şişli’de etkili olan sis, güneşin doğmasıyla buharlaşmaya bağlı etkisini daha fazla gösterdi

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Sisin etkisiyle güneş çıplak gözle görünür hale geldi

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Kaynak: Ntv

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