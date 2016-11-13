Şırnak'ta 8 ay sonra yasak kalkıyor; vatandaşlar bulabilirlerse evlerine dönecek!
13 Kasım 2016 22:44
113
Şırnak'ta, Valilik tarafından kent merkezinde 14 Mart'ta uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı, tam 8 ay sonra yarın kısmen sona eriyor. Birçoğu ilçelerde ve bazı yerlerde kurdukları çadırlarda yaşayan Şırnaklılar yasağın kalkması ile kente dönebilecek. Dönüşlerde yoğunluk yaşanmaması için her mahalle için ayrı ayrı gün belirlendi.
213
Belediye Başkanı DBP'li Serhat Kadırhan'ın görevden alındığı ve yerine kayyım olarak bir Vali Yardımcısısı'nın atandığı Şırnak'ta, 14 Mart'ta uygulanmaya konulan sokağa çıkma yasağı, yarından itibaren her gün sabah saat 05.00 ile saat 22.00 arasında kaldırılacak.
313
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce hasar tespit çalışmaları yapılırken, yarın sokağa çıkma yasağının kaldırılacak olmasının ardından Şırnak'ın yeniden imarı ve altyapının yenilenmesi için çalışmaların başlayacağı belirtildi. Şırnak'ta sokağa çıkma yasağı sürerken, DBP'li Belediye başkanı Serhat Kadırhan İçişleri bakanlığı tarafından KHK'ya dayanılarak görevden alındı ve yerine Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu kayyım olarak atandı.
413
Güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar sırasında kentteki bir çok ev, okul, cami ve iş yeri ya tahrip oldu ya da kullanılamaz hale geldi.
513
Kent merkezindeki İsmet Paşa, Cumhuriyet mahallelerindeki evlerin tamamı ağır hasar gördüğü için yıkılırken, Gazipaşa, Dicle, Yeni Mahalle ve Bahçelievler mahallelerinde ise yapılan büyük kısmı hasar gördüğü için yıkım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
613
Yine merkezde 3 okul ile Şırnak Öğretmenevi yıkılırken, zarar gören 8 okulun ise onarımdan geçirildiği belirtildi. Kent merkezinde ağır hasar gören 5 cami için yıkım kararı alınırken, hasarlı 10 camide ise onarım ve güçlendirme çalışmaları yapılacağı belirtildi.
713
Avukat Ramazan Demir: Kardeşimin isminin yazılı olduğu test kitabından buldum evimizi. Şırnak’ın geri kalanı da camilerin konumundan tahmin edilebiliyor