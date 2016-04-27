Sirklerden kurtarılan 33 aslan, doğal yaşam alanlarında yaşayacak
27 Nisan 2016 18:43
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Peru ve Kolombiya’daki sirklerden 2014 yılında kurtarılan 33 aslan, doğal yaşam alanları olan Afrika’da yaşayacak. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Limpopo şehrinde kendileri için kurulan özel alanda yaşayacak olan aslanlar, yeni yuvalarına uçakla götürüldü.
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Aslanlar, Güney Amerika ülkelerinde bulunan sirklerde hayvanların çalıştırılmasını engellemek amacıyla uzun hukuk mücadeleleri veren Uluslararası Hayvan Savunucuları organizasyonu tarafından yapılan sığınakta yaşayacaklar.
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Aslanlardan bazılarının eğitim sırasında pençelerinin söküldüğü, dişlerinin çıkarıldığı görülüyor
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Bir hayvanın sol gözü sirklerde çalıştırıldığı sırada kör olmuş.