Sinovac aşısı üzerinde analizlerin yapıldığı laboratuvardan ilk görüntüler
05 Ocak 2021 10:06
112
Sinovac aşısı üzerinde analizlerin yapıldığı laboratuvardan ilk görüntüler
212
Türkiye'ye 30 Aralık'ta ulaşan Çin aşılarının Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarındaki incelemesi devam ediyor. Analiz çalışmalarına ilişkin ilk görüntüler paylaşıldı.
312
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da ''Covid-19 aşısının ülkemize getirilmesinin ardından aynı gün analiz çalışmalarına başlandı'' denildi.
412
30 Aralık 2020 sabahı Ankara’ya getirilen CoronaVac aşılarının ilk partisi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı Depoları'na yerleştirildi.
512
Aşılardan alınan numuneler, analizlerinin yapılması için soğuk zincir ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları'na gönderildi.
612
Numunelerin analizleri, tüm dünyada uygulanmakta olan rutin kalite kontrol süreçlerine uygun olarak gerçekleştiriliyor. Analizler ile aşının raf ömrü boyunca firma tarafından tanımlanan koşullarda saklanması ve uygulanması halinde sahip olması beklenen kalite, etkililik ve güvenilirliğinin kontrolü yapılıyor.
712
Analiz sürecinde aşının formülasyon yapısının değişip değişmediği kontrol ediliyor. Aşının üretimden gelen özelliklerinin korunup korunmadığı, beklenilen etkiye sahip olup olmayacağı ve güvenli olup olmadığı bu süreç sonunda tespit ediliyor.
812
En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde aşı, TİTCK tarafından “acil kullanım onayı” verilerek kullanıma sunulacak.