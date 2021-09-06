Sinop'taki sel felaketi balıkçılığı da vurdu; tomrukların toplanması bekleniyor
06 Eylül 2021 11:06
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Sinop'taki sel felaketi balıkçılığı da vurdu | Sinop'taki sel felaketi balıkçılığı da vurdu
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Sinop'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği sel afetinde denize sürüklenen tomruklar, Karadeniz'de balık avcılığını da olumsuz etkiledi. Ayancık ilçesinde teknelerinin hasar göreceği endişesiyle denize açılamayan balıkçılar, dibe batan boyları 12 metreyi bulan tomrukların toplanmasını bekliyor.
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Bu nedenle av sezonuna başlayamayan balıkçılar, dibe batan boyları 12 metreyi bulan tomrukların toplanmasını istiyor
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Büyük bir felaket yaşadıklarını belirten balıkçı Şerafettin Çaylı,“Biz balıkçılar olarak 1 Eylül itibarıyla sezonu açtık. Fakat deniz dibindeki kütükler nedeniyle tedirginlik yaşıyoruz. Devletimiz sağ olsun balıkçı arkadaşlarla bir ekip bunları topladılar. Biz kıyı balıkçılarıyız. Kıyı balıkçılarının malum olarak tekneleri ahşap ve biz kıyıya yakın yerlerde avlanıyoruz.
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Sezon açılmasına rağmen tomruklar nedeniyle denize açılamadıklarını söyleyen balıkçı Ramazan Çalışkan da, “Sel felaketi yaşadık. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. Çok mağdur olanlar oldu. Balıkçılık sezonu açıldı, biz de şu an mağdur durumdayız. Henüz denize açılamadık. Maalesef geçen seneki hırs, heves bizde kalmadı. Denizde başıboş gezen tomruklar bizi çok tedirgin ediyor. Ne yapacağız bilmiyoruz. 'Korku içindeyiz' desek yeridir. Gece nasıl avcılık yapacağız?” dedi.
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Ava çıkma umutlarının kalmadığını dile getiren balıkçı Tacettin Akın ise, “1 Eylül'den itibaren denize çıkmamız gerekiyordu, çıkamadık. Gece başımıza neler gelir bilmiyoruz. Bizim teknelerimiz çoğunlukla ağaç tekne. Gece bize bir tomruk vurursa biz battık, bittik demektir. Gördüğünüz gibi daha ağlarımızı kayıklarımıza koyamadık. Çünkü denize çıkma umudumuz kalmadı. Denize açılırsak başımıza ne geleceğini bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.
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Balıkçı Hüseyin Demirel de, “Deniz kenarındaki kütükler çok büyük tehlike yaratmakta. Balık ağlarımızı yırtabilir, kayıklarımızı batırabilir. Gece çıkmaya korkuyoruz. Kenarlardaki kütükler tekrar denize açılıp kayıklarımızı batırabilir. Onun için denizin bir an önce temizlenmesi gerekir” diyerek tedbir alınmasını istedi.