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Sinop Cezaevi Müzesi'ne ziyaretçi akını

'Anadolu'nun Alkatrazı' olarak anılan tarihi Sinop Cezaevi Müzesi'ni, 2,5 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

03 Ekim 2020 11:20

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1887- 1999 yıllarında hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında ise müzeye çevrilerek ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, ziyaretçi akınına uğruyor

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre ziyarete kapatılan ve yeni normalle birlikte yeniden kapılarını açan müzeyi, 2,5 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

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Sinop Cezaevi Müzesi'ne ziyaretçi akını

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Sinop Cezaevi Müzesi'ne ziyaretçi akını

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Sinop Cezaevi Müzesi'ne ziyaretçi akını

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