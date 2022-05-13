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Sınırlı sayıda üretilecek elektrikli Fiat 500 "La Prima by Bocelli tanıtıldı

Yeni ve tamamen elektrikli Fiat 500’ün, sınırlı sayıda üretilecek "La Prima by Bocelli" versiyonu tanıtıldı.

13 Mayıs 2022 12:11

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TOFAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, şehir otomobili segmentinde Stellantis’in en çok satılan elektrikli modeli ve Avrupa'nın en çok tercih edilen elektrikli otomobili konumunu koruyan tamamen elektrikli Fiat 500’e yeni bir versiyon eklendi.

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Fiat’ın ikonik ürün gamının tepe noktasını oluşturan söz konusu modelde, standart olarak sunulan ve Bocelli tarafından desteklenen, yaşama alanı ve bagajın kullanım kapasitesini kısıtlamayacak şekilde araca entegre edilen JBL Premium Audio, 320 W ses gücüyle teknik ve performans açısından olduğu kadar ve sezgisel kullanım özellikleriyle üst seviyede bir ses deneyimi yaşatıyor.

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La Prima by Bocelli, cabrio versiyonunda benzersiz FIAT Monogram açılır tavanı ve 10.25 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik bilgi-eğlence sistemi, tam LED farlar ve 17 inç elmas kesimli alaşım jantlar, özel "La Prima" logosu ve dokuma ön konsol ile FIAT imzalı buz beji koltuklara sahip premium iç mekan gibi özel tasarım ve teknoloji özelliklerini bünyesinde barındırıyor.

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Yeni versiyon da gelişmiş elektrikli güç-aktarma sistemiyle WLTP döngüsüne göre 320 km'ye kadar elektrikli sürüş menzili sunuyor.

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Seviye 2 sürüş destek özelliğine sahip ilk şehir otomobili olan Fiat 500’ün menzili, ağırlıklı şehir içi kullanımında 460 km'ye kadar ulaşıyor.

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500 "La Prima by Bocelli", cabrio, hatchback ve 3+1 olmak üzere 3 gövde tipi ve "Oniks Siyah, Rose Gold, Buz Beyaz, Mineral Gri, Okyanus Yeşil ve Gök Mavisi" renklerinde satışa sunulacak.

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Sınırlı sayıda üretilecek elektrikli Fiat 500 "La Prima by Bocelli tanıtıldı

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Sınırlı sayıda üretilecek elektrikli Fiat 500 "La Prima by Bocelli tanıtıldı

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Sınırlı sayıda üretilecek elektrikli Fiat 500 "La Prima by Bocelli tanıtıldı

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Sınırlı sayıda üretilecek elektrikli Fiat 500 "La Prima by Bocelli tanıtıldı

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