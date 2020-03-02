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'Sınır'da yaşam | Tampon bölgedeki sığınmacıların yaşamı ve Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesinden çarpıcı kareler

Avrupa'ya gitmek için Kastanies Sınır Kapısı’na giden sığınmacılara, Yunan askerleri biber gazı ve ses bombası attı.

02 Mart 2020 19:41

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Avrupa'ya gitmek için Kastanies Sınır Kapısı’na giden sığınmacılara, Yunan askerleri biber gazı ve ses bombası attı.

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Türkiye'nin, Yunanistan'la sınır kapılarını açtığı yönündeki haberlerin ardından Türkiye'nin dört yanından göçmenler Edirne'ye gitti.

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Sınırda göçmenlerin en yoğun olarak toplandığı yer, Pazarkule Sınır Kapısı.

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Yunan polisi, Pazarkule ve Kastanies sınır kapıları arasındaki ara bölgede bekleyenleri gaz bombasıyla dağıtmaya çalışıyor.

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Göçmenler geceleri yerde yatıyor ve topladıkları dalları yakarak ısınıyor.

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Tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren sığınmacılar, çevreden topladıkları ağaç dallarıyla yaktıkları ateş ve battaniyelerle ısınmaya çalışıyor.

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Yunan askerleri, sınırı geçmek isteyen sığınmacılara yönelik zaman zaman sert müdahalelerde bulunuyor.

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Günlerdir sınırı geçmek için tampon bölgede bekleyen insanlar, bazen geçmeye çalışsa da Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaşıyorlar.

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Son olarak akşam saatlerinden tampon bölgede bulunan sığınmacılara biber gazı ve ses bombası ile yapılan sert müdahale kameralar tarafından havadan görüntülendi.

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Bebek, çocuk ve kadınların olduğu sığınmacılara yönelik müdahale sırasında yaktıkları ateş etrafında bekleyen sığınmacılar da gazdan etkilendi.

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Yüzlerce kişinin müdahaleden kaçmaya çalıştığı anlara ait çarpıcı görüntüler kameralara yansıdı.

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'Sınır'da yaşam | Tampon bölgedeki sığınmacıların yaşamı ve Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesinden çarpıcı kareler

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'Sınır'da yaşam | Tampon bölgedeki sığınmacıların yaşamı ve Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesinden çarpıcı kareler

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'Sınır'da yaşam | Tampon bölgedeki sığınmacıların yaşamı ve Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesinden çarpıcı kareler

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'Sınır'da yaşam | Tampon bölgedeki sığınmacıların yaşamı ve Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesinden çarpıcı kareler

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'Sınır'da yaşam | Tampon bölgedeki sığınmacıların yaşamı ve Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesinden çarpıcı kareler

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'Sınır'da yaşam | Tampon bölgedeki sığınmacıların yaşamı ve Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesinden çarpıcı kareler

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'Sınır'da yaşam | Tampon bölgedeki sığınmacıların yaşamı ve Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesinden çarpıcı kareler

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'Sınır'da yaşam | Tampon bölgedeki sığınmacıların yaşamı ve Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesinden çarpıcı kareler

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'Sınır'da yaşam | Tampon bölgedeki sığınmacıların yaşamı ve Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesinden çarpıcı kareler

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'Sınır'da yaşam | Tampon bölgedeki sığınmacıların yaşamı ve Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesinden çarpıcı kareler

2225

'Sınır'da yaşam | Tampon bölgedeki sığınmacıların yaşamı ve Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesinden çarpıcı kareler

2325

'Sınır'da yaşam | Tampon bölgedeki sığınmacıların yaşamı ve Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesinden çarpıcı kareler

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'Sınır'da yaşam | Tampon bölgedeki sığınmacıların yaşamı ve Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesinden çarpıcı kareler

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'Sınır'da yaşam | Tampon bölgedeki sığınmacıların yaşamı ve Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesinden çarpıcı kareler

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