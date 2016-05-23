Sinan Özen de Tarkan gibi konserinde tanıştığı hayranıyla evlendi
23 Mayıs 2016 13:25
15
Ünlü sanatçı Sinan Özen, iki yıldır birlikte olduğu eczacı Burcu Kartal’la dünya evine girdi. Geçen yıl Haziran ayında nişanlanan çiftin düğününe sanat, siyaset, spor ve iş dünyasından birçok isim katıldı.
25
90'lı yıllarda fantezi müzikte büyük başarılar yakalayan Sinan Özen, geçtiğimiz hafta evlenme kararı aldı. Ünlü sanatçı, Almanya'daki bir konserinde tanıştığı ve iki yıldır birlikte olduğu 26 yaşındaki eczacı Burcu Kartal ile düzenlenen nikâh töreni ile hayatını birleştirdi.
35
Geçtiğimiz Haziran ayında nişanlanan çiftin nikâh sonrası balayını İtalya’da yapmayı planladıkları öğrenildi