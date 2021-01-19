Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı yeniden evleniyor

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı yeniden evleniyor. Dokuz ayda boşanan ünlü çiftin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yeniden nikah masasına oturacağı konuşuluyor.
19 Ocak 2021 16:35
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31 Aralık 2018 tarihinde evlenen Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, dokuz ay sonra boşanmıştı. Ayrılığa uzun süre dayanamayan ve ilişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren ikilinin, yeniden evleneceği iddia edildi.
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Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un, "İkinci Kez Evleniyorlar" başlıklı yazısı şöyle: "Şarkıcı-söz yazarı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı cephesinden yine müjdeli bir haberim var! İki aylık flörtün ardından 31 Aralık 2018'de, Hollanda'nın Amsterdam şehrinde evleneceklerini ilk benden öğrendiğiniz çift, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
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Evet, yanlış okumadınız... Hatırlarsınız; rüya gibi başlayan evlilikleri 6 Eylül 2019'da tek celsede biten çift, 18 gün sonra barışıp yine aynı evde yaşamaya başlamıştı. Ancak mutlulukları geçtiğimiz ekim ayına kadar devam etmiş, yine ayrılmışlardı!
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Bu seferki biraz uzun sürse de, evlendikleri gün yine barıştıklarını öğrendiğim çift, ikinci kez evleniyor. 'Burcu benim için hayattaki en değerli varlık. Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım' diyen Sinan Akçıl ikinci kez evlilik teklif etmiş, Burcu Kıratlı da kabul etmiş.
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Sevgililer Günü'nde evlenmeyi planlayan çift, her şeyi çok hızlı yaşadığı için o tarihi beklemeden nikah masasına oturursa da hiç şaşırmam. Umarım bu sefer mutlulukları daim olur."
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'Günaydın Hafta Sonu'nun yılbaşı özel programına konuk olan Sinan Akçıl, özel hayatıyla ilgili konuşurken, Burcu Kıratlı'yı aldattığı iddialarına yanıt vermişti.
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38 yaşındaki şarkıcı, "Burcu ile aramızda büyük bir sevgi vardı, hâlâ da bitmiş değil. Aldatma söz konusu olamaz. Burcu, melek gibi bir kadındır, aldatsam çarpılırdım" demişti.
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Sinan Akçıl'ın, Azerbaycanlı sevgilisi uğruna birlikte yaşadığı eski eşi Burcu Kıratlı’yı terk ettiği iddia edilmişti. İhanet haberlerinin ardından açıklama yapan Akçıl, iddiaların doğru olmadığı ancak eski eşiyle ayrıldıklarını söylemişti.