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Simba'dan Herkül'e; Disney karakterlerini günlük hayatla birleştirdi

Samuel MB isimli sanatçı ve ilkokul öğretmeni, Disney karakterlerini gerçek hayata eklediği bir kolaj serisi hazırladı. Photoshop uygulaması kullanan sanatçı, Simba, Ariel, Herkül gibi pek çok Disney karakterini günlük hayata karıştırdı. Bored Pande, sanatçının çalışmalarını derledi.

17 Eylül 2020 11:24

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Samuel MB isimli sanatçı ve ilkokul öğretmeni, Disney karakterlerini gerçek hayata eklediği bir kolaj serisi hazırladı. Photoshop uygulaması kullanan sanatçı, Simba, Ariel, Herkül gibi pek çok Disney karakterini günlük hayata karıştırdı.

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İşte Samuel’in yaptığı çalışmalardan örnekler:

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Simba'dan Herkül'e; Disney karakterlerini günlük hayatla birleştirdi

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Simba'dan Herkül'e; Disney karakterlerini günlük hayatla birleştirdi

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Simba'dan Herkül'e; Disney karakterlerini günlük hayatla birleştirdi

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Simba'dan Herkül'e; Disney karakterlerini günlük hayatla birleştirdi

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Simba'dan Herkül'e; Disney karakterlerini günlük hayatla birleştirdi

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Simba'dan Herkül'e; Disney karakterlerini günlük hayatla birleştirdi

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Simba'dan Herkül'e; Disney karakterlerini günlük hayatla birleştirdi

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Simba'dan Herkül'e; Disney karakterlerini günlük hayatla birleştirdi

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Simba'dan Herkül'e; Disney karakterlerini günlük hayatla birleştirdi

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Simba'dan Herkül'e; Disney karakterlerini günlük hayatla birleştirdi

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Simba'dan Herkül'e; Disney karakterlerini günlük hayatla birleştirdi

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