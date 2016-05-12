T24 LogoT24 Logo

Şili'de eğitim reformuna karşı çıkan binlerce öğrenci sokaklara döküldü

12 Mayıs 2016 13:26

110

Şili'de hükümetin eğitim reformuna karşı çıkan binlerce öğrenci Santiago sokaklarına döküldü.

210

Üniversite ve lise öğrencilerinin sakin başlayan yürüşü, polisin sert müdahalesiyle son buldu.

310

Polis göstericileri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla dağıttı.

410

Ücretsiz yüksekokul ve üniversite eğitimi talep eden öğrenciler, devlet başkanı Michelle Bachelet'in eğitim reformunun yeterli olmamasından şikayetçi.

510

Geçtiğimiz aralık ayında Şili Kongresi, ücretsiz üniversite eğitimi veren bir yasayı onaylamıştı.

610

Ancak protestocular, Bachelet'in seçim vaatleri arasında da yer alan 200 bin öğrencinin devlet üniversitelerinde parasız eğitim görmesi planının yeterli olmadığını görüşünde.

710

Ülkede eğitim sistemi nedeniyle yıllardır gösteriler yapılıyor.

810

910

1010

ETİKETLER

şilihükümeteğitimöğrencieğitim politikasıgösterieylemgaz fişeğitomatazyikli su
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24