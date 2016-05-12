Şili'de eğitim reformuna karşı çıkan binlerce öğrenci sokaklara döküldü
12 Mayıs 2016 13:26
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Şili'de hükümetin eğitim reformuna karşı çıkan binlerce öğrenci Santiago sokaklarına döküldü.
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Üniversite ve lise öğrencilerinin sakin başlayan yürüşü, polisin sert müdahalesiyle son buldu.
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Polis göstericileri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla dağıttı.
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Ücretsiz yüksekokul ve üniversite eğitimi talep eden öğrenciler, devlet başkanı Michelle Bachelet'in eğitim reformunun yeterli olmamasından şikayetçi.
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Geçtiğimiz aralık ayında Şili Kongresi, ücretsiz üniversite eğitimi veren bir yasayı onaylamıştı.
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Ancak protestocular, Bachelet'in seçim vaatleri arasında da yer alan 200 bin öğrencinin devlet üniversitelerinde parasız eğitim görmesi planının yeterli olmadığını görüşünde.
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Ülkede eğitim sistemi nedeniyle yıllardır gösteriler yapılıyor.
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