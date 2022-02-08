Silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı'nın tanınmış isimlerle fotoğrafları yeniden gündeme geldi
Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Kıbrıslı iş insanı Halil Falyalı evinin yakınlarındaki silahlı saldırıda öldürüldü. Arşivden Falyalı'nın tanınmış isimlerle fotoğrafları çıktı.
08 Şubat 2022 21:40
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Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Kıbrıslı iş insanı Halil Falyalı evinin yakınlarındaki silahlı saldırıda öldürüldü. Arşivden Falyalı'nın tanınmış isimlerle fotoğrafları çıktı.
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Sedat Peker bir videosunda, KKTC'deki kumar organizasyonu ve uyuşturucu ağının en önemli ayağı olduğunu iddia ettiği Halil Falyalı'nın bölgedeki uyuşturucudan elde edilen para trafiğini yönettiğini de söylemişti
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Peker iddialarıyla gündeme gelen Falyalı silahlı saldırıda öldürüldü. Falyalı'nın pek çok isimle fotoğrafları yeniden gündem oldu
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Yavuz Bingöl'ün Falyalı'nın babasıyla çekilmiş bir fotoğrafı bulunuyor.
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Bahçelievler katliamını gerçekleştiren isimlerden biri olan Haluk Kırcı ile
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Halil Falyalı - Oktay Kaynarca
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Eski futbolcu ve milletvekili, MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Saffet Sancaklı da Halil Falyalı ile balık avına çıkan isimlerden.
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Halil Falyalı sosyal medya hesabında, şarkıcı Yavuz Bingöl ile balık avına çıktıkları bir fotoğrafını paylaşmış.