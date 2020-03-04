T24 LogoT24 Logo

Sığınmacılar, kucaklarında bebekleriyle Meriç nehrinden geçtiler

Türkiye'nin kapıları açmasının ardından sınıra akın eden sığınmacılar, çocukları ile birlikte Avrupa 'ya gidebilmek için Meriç nehrinin üzerinden geçtiler.

04 Mart 2020 13:05

19

Türkiye'nin kapıları açmasının ardından sınıra akın eden sığınmacılar, çocukları ile birlikte Avrupa 'ya gidebilmek için Meriç nehrinin üzerinden geçtiler.

29

Sığınmacılar kucaklarında bebekleriyle Meriç Nehri sularına girdi.

39

Bir grup sığınmacı, yardımlaşarak nehir üzerindeki bir setten güçlükle karşıya geçti.

49

59

69

79

89

99

ETİKETLER

sığınmacılaryunanistan sınırıavrupa hayaliedirnepazarkule sını akpısı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24