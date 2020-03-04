Sığınmacılar, kucaklarında bebekleriyle Meriç nehrinden geçtiler
Türkiye'nin kapıları açmasının ardından sınıra akın eden sığınmacılar, çocukları ile birlikte Avrupa 'ya gidebilmek için Meriç nehrinin üzerinden geçtiler.
04 Mart 2020 13:05
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Türkiye'nin kapıları açmasının ardından sınıra akın eden sığınmacılar, çocukları ile birlikte Avrupa 'ya gidebilmek için Meriç nehrinin üzerinden geçtiler.
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Sığınmacılar kucaklarında bebekleriyle Meriç Nehri sularına girdi.
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Bir grup sığınmacı, yardımlaşarak nehir üzerindeki bir setten güçlükle karşıya geçti.
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