Türkiye İdlib saldırısı sonrası kapılarını açtı; işte sığınmacıların sınırları geçmeye çalıştıkları anlardan kareler
02 Mart 2020 10:27
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Türkiye, Suriye'nin İdlib kentinde 34 askerin hayatını kaybetmesi sonrası sınır kapılarını açtığını, geçişleri denetlemeyeceğini duyurdu. Kararı duyan sığınmacılar, Avrupa hayaliyle Edirne'ye doğru hareket etmeye başladı.
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Sığınmacılar, Yunanistan'ın tüm engellemelerine karşın Meriç Nehri ve tel örgüleri aşarak Yunanistan'a geçiyor.
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Kapıkule ve Pazarkule sınır kapılarına hareket eden sığınmacılar, Yunanistan sınırını geçmeye çalışıyor. Ancak Yunan polisi ve jandarması, tampon bölgeye barikat kurarak sığınmacıların geçişini engelliyor.
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Yunanistan müdahalesi sonrası sınırdan bir kare.
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'a gitmek için denize açılan yaklaşık 30 sığınmacı mahsur kaldı. Sığınmacılar, sahil güvenlik ekiplerince kurtarılırken, bir sığınmacı panikle denize atladığı için hipotermi geçirdi.
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Botla Yunanistan'a ulaşmayı başaran sığınmacılar kayıt işlemlerinin yapılması için Moria kampına götürüldü.
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Yunanistan'a botla ulaşan sığınmacı grubu arasında bir çocuk.
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Türkiye'den yola çıkarak Yunanistan'ın Midilli Adası'na ailesiyle birlikte ayak basan küçük bir mülteci. (AP - Michael Varaklas)