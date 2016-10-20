Sigara içen ile içmeyen ikizler arasındaki fark

İkiside aslında sigara içiyor. Fakat soldaki diğerinden 17 yıl daha fazla süredir sigara kullanıyor. Soldakinin gözlerinin altındaki torbaları ve dudaklarındaki çizgileri görebiliyorsunuz.
29
Aslında ikiside sigara kullanıyor fakat sağdaki 14 yıl daha uzun süredir içici. Bu yüzden daha yaşlı gözüküyor.
39
Sağdakinin sigara içtiğini tahmin edebildiniz mi? Sağ taraftaki kız kardeş hayatının 16 yılını sigara içerek geçirmiş ve güneşle oldukça haşır neşir olmuşa benziyor öte yandan, soldaki hiç sigara kullanmamış ve güneşin altında çok zaman geçirmemiş.
49
Eğer soldaki dediyseniz doğru düşünmüşsünüz. 14 yıl boyunca günde bir sigara paketinin yarısını içmiş. Fakat sağdaki hiçbir zaman sigara kullanmamış. Sigara alışkanlığı artı güneşe fazla maruz kalma, soldaki kardeşe bolca göz torbası vermiş ve 52 yaşındaki diğer kardeşindan daha yaşlı göstermiş.
59
Soldaki diye düşündüyseniz doğru düşündünüz. Bu ikizler artık birbirleriyle alakasız bir seviye gelmişler. Günde 3 tane sigara içen soldaki ikiz, içmeyen kardeşinden oldukça fazla yaşlı göstermiş.
69
Tabiki de sağdaki. Sadece yüzündeki kırışıklıklar değil, dudağındaki dolgunlukta gitmiş maalesef. Fotoğraftakilerin ikiz olduğunu tahmin edebilir miydiniz?
79
Sağ taraftaki kadının gözlerinin altındaki torbalar ve dudağındaki ekstra kırışıklıklar, diğer kardeşin daha yaşlı göstermiş.
89
Sağ taraftaki kadının sigara içtiğini tahmin edebildiniz mi? Dudakları en büyük ipucunu veriyor aslında. Yanakları da aslında eskisi gibi gergin değil ve tabiki de göz altı torbaları her şeyi ortaya koyuyor.
99
Sağ taraftaki kadının sigara içtiğini tahmin edebildiniz mi? Dudakları en büyük ipucunu veriyor aslında. Yanakları da aslında eskisi gibi gergin değil ve tabiki de göz altı torbaları her şeyi ortaya koyuyor. Kaynak: Sabah