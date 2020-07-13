Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: Dereler taştı, yollar kapandı
13 Temmuz 2020 19:41
19
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: Dereler taştı, yollar kapandı
29
Doğu Karadeniz'i etkisi altına alan sağanak yağış Artvin'in ardından Rize'deki yaşamı da olumsuz etkiledi.
39
Bölgede oluşan sel sularında birçok ev sel sularına teslim oldu. Bölgeye çok sayıda AFAD ekibi sevk edildi.
49
Rize’nin Çayeli ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde bulunan Şairler Deresi, yağan yoğun yağış nedeniyle taştı, yolu trafiğe çift taraflı kapattı.
59
İlçe merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda da derenin taşmasıyla su baskını meydana geldi.
69
Çayeli ilçesinde yer alan, turistlerin de ziyaret ettiği Ağaran Şelalesi de bölgede etkili olan sağanak sonrası taştı. Bölgedeki yollar, taşkın suları nedeniyle ulaşıma kapandı.
79
İkizdere ilçesinde de derenin taşması sonucu Rize- Erzurum yolu, ulaşıma kapandı.
89
Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile araçları su bastı. İlçede sel tehlikesi nedeniyle bazı evler, tahliye edilirken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
99
Rize’nin Çayeli ilçesi Sarısu köyü muhtarı Niyazi Çakır “Köyde 2 kişi kayboldu, haber alamıyoruz” dedi.
© Tüm hakları saklıdır.