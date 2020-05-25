Şiddetli rüzgâr, Van ve Hakkâri'de çatıları uçurdu, direkleri devirdi
25 Mayıs 2020 11:21
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Şiddetli rüzgâr, Van ve Hakkâri'de çatıları uçurdu, direkleri devirdi
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Hakkâri ve Van’da etkili olan şiddetli rüzgâr, çok sayıda binanın çatılarını uçururken, taksi durağı kulübesinin ise yerinden sökülmesine neden oldu. Rüzgârın savurduğu çatı parçalarının isabet ettiği araçlar da hasar gördü.
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Hakkâri'de dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve şiddetli rüzgâr, hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 50 kilometreyi aşan rüzgâr, çok sayıda binanın çatılarını uçurdu.
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Yollara doğru düşen çatı parçaları ise bazı araçlarda hasara yol açtı. Şiddetli rüzgârda, taksi durağı kulübesi ise yerinden sökülerek, caddeye savruldu.
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İtfaiye ekipleri, düşme tehlikesi olan malzemelere karşı tedbir alıp, yollara düşen çatı parçalarını temizlemeye çalıştı.
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Kentte fırtınanın etkili olduğunu belirten Azat Koç, evinde ve aracında hasar meydana geldiğini söyledi.
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Öte yandan hasar oluşan elektrik dağıtım hatlarının onarılması için Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, çalışma başlattı.