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Şiddetli rüzgâr, Van ve Hakkâri'de çatıları uçurdu, direkleri devirdi

25 Mayıs 2020 11:21

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Şiddetli rüzgâr, Van ve Hakkâri'de çatıları uçurdu, direkleri devirdi

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Hakkâri ve Van’da etkili olan şiddetli rüzgâr, çok sayıda binanın çatılarını uçururken, taksi durağı kulübesinin ise yerinden sökülmesine neden oldu. Rüzgârın savurduğu çatı parçalarının isabet ettiği araçlar da hasar gördü.

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Hakkâri'de dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve şiddetli rüzgâr, hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 50 kilometreyi aşan rüzgâr, çok sayıda binanın çatılarını uçurdu.

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Yollara doğru düşen çatı parçaları ise bazı araçlarda hasara yol açtı. Şiddetli rüzgârda, taksi durağı kulübesi ise yerinden sökülerek, caddeye savruldu.

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İtfaiye ekipleri, düşme tehlikesi olan malzemelere karşı tedbir alıp, yollara düşen çatı parçalarını temizlemeye çalıştı.

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Kentte fırtınanın etkili olduğunu belirten Azat Koç, evinde ve aracında hasar meydana geldiğini söyledi.

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Öte yandan hasar oluşan elektrik dağıtım hatlarının onarılması için Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, çalışma başlattı.

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