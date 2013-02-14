Şiddete karşı 'Bir milyar kadın dans etti'

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla parlamento muhabirleri ile AKP'li ve CHP'li bazı milletvekilleri TBMM Basın Koridoru'nda dans etti.
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Çanakkale'de bir parkta toplanan yaklaşık 300 kadın, kadına yönelik şiddete tepki amacıyla tüm dünyada aynı saatte yapılacağı belirlenen etkinlik kapsamında müzik eşliğinde dans edip, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.
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Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda kadına yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla bir çok ülkede düzenlenen ve kadınların dans ettiği 'Bir milyar kadın ayağa kalkıyor' etkinliğinde çok sayıda Antalyalı kadın dans etti.
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Eskişehir'de, Porsuk Bulvarı'nda bir araya gelen kadınlar, müzik eşliğinde dans edip kadına yönelik şiddeti protesto etti
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Ermeni kadınlara yönelik saldırılara dikkate çekmek amacıyla Samatya Surp Kevork Kilisesi önünde toplanan bir grup kadın dans ederek 'kadına yönelik şiddeti' protesto etti.
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Bir grup İstanbullu kadın, Kadıköy İskele Meydanı'nda müzik eşliğinde dans edip kadına şiddete tepki gösterdi. Etkinlikte sanatçı Yonca Evcimik konser verdi.
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Etkinlik kapsamında bir grup Karabüklü kadın, müzik eşliğinde dans edip kadına şiddete tepki gösterdi.
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Etkinlik Adana'da da gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Uğur Mumcu Meydanı'nda tren garı önünde toplanan kadınlar, çalınan müzik eşliğinde dans etti.
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İstanbul Beşiktaş'da Barbaros Bulvarı'nda kadına karşı şiddet için dans eden kadınlar