Sıcakktan bunalan filler çamur banyosu ile ferahladı
14 Ağustos 2017 22:49
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Gaziantep'te, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları insanlar kadar hayvanları da etkiliyor.
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Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki, hayvanların büyük kısmı barınaklarındaki gölgeliklerde serinlemeye çalışırken, 'Pili' ve 'Gabi' adındaki iki fil ise bakıcılarının kendilerini sulamasının ardından çamurla oynayarak vücutlarını kaplayan çamurla serinliyor.
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Hayvanat bahçesinin en eski misafirleri arasında yer alan 10 yaşındaki 'Pili' ve 'Gabi' isimli filler ise serinlemek için çamur banyosu yapıyor.
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Bakıcıları tarafından günde 5-6 defa düzenli olarak sulanan filler, vücutlarındaki nemin kalması için barınaklarındaki çamur havuzlarına çamura bulanıyor. Keçi boynuzu ve mısır gibi yüksek enerjili gıdalarla beslendikten sonra barınaklarındaki çamur havuzlarında saatlerce oynayan filler serinliyor.
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Fillerin bakıcılığını yapan Mahmut Bozkurt, su ve çamurun fillerin serinlemesinde en büyük etken olduğunu ifade ederek, "Fillerimizi günde 5-6 defa suluyoruz. Daha sonra onlar barınaklarda oluşan çamur havuzlarına yatarak vücutlarını su çamur ile kaplıyor. Buda serinliğin uzun süre muhafazasını sağlıyor. Fillerimizi enerjik besinlerle besliyoruz. Buda fillerimizi rahatlatıyor. Pili ve Gabi'yi çamur banyosu yaparken görenler, fillerin çocuklar gibi eğlendiklerini söyleyerek yoğun ilgi gösteriyor" dedi.