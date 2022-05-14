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Sıcak havayı gören İstanbullular kendilerini sahile attı

İstanbullular sıcak havanın keyfini sahillerde çıkardı. Zeytinburnu Sahili'ne gelenler mangal yaparken, Sarayburnu'na gelenler hem güneşlendi hem de denize girdi. Karaköy'de deniz kenarına gidenlerse yürüyüş yaparak deniz havası aldı.

14 Mayıs 2022 17:51

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İstanbullular sıcak havanın keyfini sahillerde çıkardı. Zeytinburnu Sahili'ne gelenler mangal yaparken, Sarayburnu'na gelenler hem güneşlendi hem de denize girdi. Karaköy'de deniz kenarına gidenlerse yürüyüş yaparak deniz havası aldı.

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İstanbul'da bugün sıcak hava etkisini gösterdi. Hafta sonu olması nedeniyle İstanbullular kendilerini sokağa attı. Bazıları ise sahillerin yolunu tuttu. Kimi mangal yaptı. Kimiyse denize girdi. Deniz kenarında yürüyüş yapanlar da sıcak havanın keyfini çıkardı.

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Sarayburnu'nda denize giren Rüstem Göreler, "Suyun soğuk olmasına seviniyorum. Haziran sonunda burasının suyu ısınıyor. Ben 35 seneden beri buradayım. Hava çok sıcak. Sıcak olduğu için 2 saatte bir denize giriyorum. Dışarısı bunaltıyor" dedi.

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Sarayburnu'nda denize giren Bayram Beyaz ise, "Hava sıcak, su serin ama güzel. Kışın da biz buraya gelmeye çalışıyoruz. Yazın bambaşka oluyor. Havalar geç ısındı ama su da hala soğuk" diye konuştu. Mehmet Turan, "Bugün sıcak diye sahile geldik. Serinlemek için denize girdik. Hava daha da ısınırsa kayalıklara yatacağız" diye konuştu.

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Sıcak havayı gören İstanbullular kendilerini sahile attı

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Sıcak havayı gören İstanbullular kendilerini sahile attı

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Sıcak havayı gören İstanbullular kendilerini sahile attı

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Sıcak havayı gören İstanbullular kendilerini sahile attı

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Sıcak havayı gören İstanbullular kendilerini sahile attı

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Sıcak havayı gören İstanbullular kendilerini sahile attı

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Sıcak havayı gören İstanbullular kendilerini sahile attı

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Sıcak havayı gören İstanbullular kendilerini sahile attı

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