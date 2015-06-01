Sibirya’dan Kamerun’a, Uganda’dan Bursa’ya MAGMA’nın haziran sayısı
01 Haziran 2015 22:43
17
Yeryüzü dergisi Magma, 5. sayısında Afrika kıtasını kapağına taşıdı.
27
Magma Dergisi, gri taçlı turnanın ülkesi Uganda’da tarih öncesinden uçup gelen pabuçgaganın peşine düştü. Bir mucizeler geçidine dönüşen yaban hayata konuk oldu.
37
Özcan Yüksek, Güney Sibirya’da yeryüzünün en derin, en eski gölü Baykal’da bir kış yolculuğu gerçekleştirdi. Buz tutmuş Baykal Gölü’nü, masalsı Olhon Adası’nı ve civardaki Şaman Köylerini MAGMA’nın sayfalarına taşıdı
47
Dünya üzerinde gümüş sırtlı dağ gorillerinden sadece 850 birey kaldı. Burak Doğan Soysal, bin bir tepe ülkesi Ruanda’da yaşayan 18 Goril ailesinden biri olan Umubanolarla geçirdiği mucizevi anları kaleme aldı
57
Tıpkı filler, gergedanlar ve zebralar gibi insanın da anayurdunun Afrika savanları olduğunu ele alan Magma Dergisi, Haziran sayısında “Anayurt Afrika” başlığıyla yola çıktı. Afrika’nın en eski ve büyük koruma alanlarından Kruger Milli Parkı’nı ve parkın eşsiz doğasını sayfalarına taşıdı. Ziya Aktürer Kamerun,’un batısındaki Çayırlık Bölge’de yer alan elli kadar küçük krallığı inceleyerek Afrika’nın unutulmuş geçmişine ışık tuttu.
67
Magma, usta yazar Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ünlü eseri Beş Şehir’in izinde yürüyor. Derginin nisan sayısında ilk durak Ankara’yı incelemiştik. Bu sayıda ikinci durak Bursa. Serkan Ayazoğlu ilahi şehir Bursa’yı kaleme aldı; Tijen Burultay fotoğrafladı.