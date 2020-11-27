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Sibel Tüzün Ankara Antlaşması ile Londra’ya yerleşti

27 Kasım 2020 16:20

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2006 yılında ‘Süperstar’ şarkısıyla Türkiye’yi Eurovision Şarkı Yarışmasında temsil eden ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Londra’ya yerleşti.

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Ankara Antlaşması ile İngiltere’de yaşamayı seçen ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla artık Londra’da yaşayacağını duyurdu.

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"Ben de Ağustos 2020 tarihinde Ankara Antlaşması ile İngiltere'ye geldim ve çocuklarımla birlikte Londra'lı oldum.Banka, ev, okul,şirket işleri tamamlayınca sosyalleşmeye anca fırsat bulabildim."

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ANKARA ANTLAŞMASI NEDİR? Ankara Antlaşması (European Community Association Agreement - ECAA ), 1963 yılında Almanya, Fransa ve Benelüks ülkeleri ile Türkiye arasında Ankara'da imzalanmıştır.

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