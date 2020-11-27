Sibel Tüzün Ankara Antlaşması ile Londra’ya yerleşti
27 Kasım 2020 16:20
14
2006 yılında ‘Süperstar’ şarkısıyla Türkiye’yi Eurovision Şarkı Yarışmasında temsil eden ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Londra’ya yerleşti.
24
Ankara Antlaşması ile İngiltere’de yaşamayı seçen ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla artık Londra’da yaşayacağını duyurdu.
34
"Ben de Ağustos 2020 tarihinde Ankara Antlaşması ile İngiltere'ye geldim ve çocuklarımla birlikte Londra'lı oldum.Banka, ev, okul,şirket işleri tamamlayınca sosyalleşmeye anca fırsat bulabildim."
44
ANKARA ANTLAŞMASI NEDİR? Ankara Antlaşması (European Community Association Agreement - ECAA ), 1963 yılında Almanya, Fransa ve Benelüks ülkeleri ile Türkiye arasında Ankara'da imzalanmıştır.
© Tüm hakları saklıdır.