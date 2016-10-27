Shanina Shaik, Victoria's Secret defilesine alınmadı
27 Ekim 2016 18:31
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Victoria's Secret firmasının her yıl düzenlediği geleneksel defilesi bu yıl Paris’te yapılacak.
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Zaman zaman kadrosunda değişiklik yapılan şovda bu yıl podyumlarda bir eksiklik hissedilecek.
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2011, 2012, 2014 ve 2015'teki defilelerle podyuma çıkan Avustralyalı model Shanina Shaik bu yıl görev almayacak.
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25 yaşındaki Shanina Shaik, firmanın değerli taşlarla süslü sütyenini tanıtma görevi verilen meslektaşı Jasmine Tookes'u paylaştığı sosyal medya mesajıyla kutladı.
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