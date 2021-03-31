Sezonun ilk Formula 1 yarışını lüks araçlarından izlediler
31 Mart 2021 15:07
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Formula 1 tutkunları 2021 sezonun ilk yarışını lüks araçlarından takip etti.
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Formula 1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Merdeces pilotu Lewis Hamilton kazandı.
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Son şampiyon Hamilton, Max Verstappen ile girdiği kıyasıya mücadeleden zaferle ayrıldı.
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Verstappen ikinci, Valtteri Bottas 3. oldu.
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Koronavirüs önlemleri nedeniyle tribünlere seyirci alınmadı.
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Formula 1 tutkunları, McLaren tarafından Los Angeles'ta kurulan dev ekranda yarışın heyecanını lüks araçlarından takip etti.
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Öte yandan Lewis Hamilton bu yarışta yeni bir rekora imza attı.
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Lider götürdüğü tur sayısını 5 bin 126'ya çıkaran Britanyalı pilot bu alan Michael Schumacher'i geride bıraktı.
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Formula 1'de İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun ikinci yarışı, 18 Nisan'da gerçekleştirilecek.
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Sezonun ilk Formula 1 yarışını lüks araçlarından izlediler
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