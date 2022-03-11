Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı

Şeyma Subaşı uzun süredir aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile ayrıldığının haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
34
Sosyal medya paylaşımları ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu kez ayrılık paylaşımı yaptı.
44
Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldığını duyurdu. Subaşı açıklamasında "Karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" dedi.