Şeyma Subaşı'nın Exxen'de yeni bir program yapacağı iddia edildi
25 Aralık 2020 15:36
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Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021'de seyirciyle buluşacak olan Exxen platformunda yer alacak projeler resmi olarak açıklanmaya devam ediyor. Sürpriz isimlerden biri de Şeyma Subaşı. İddialara göre Şeyma Subaşı Exxen için farklı konseptte bir program yapacak. Exxen'de yer alacak programda Şeyma Subaşı deneyimlerini aktaracak.
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Fanatik'in haberine göre, Şeyma Subaşı'nın Exxen'de sosyal medya, trendler ve seyahatle ilgili bir program yapacağı iddia edildi.
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Dünya genelinde birçok yerde tatil yapan Subaşı'nın gittiği tatil bölgelerindeki deneyimlerini aktaracağı ve zaman zaman online program yapacağı dedikodusu da var.
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Miami'de yaşayan ve Instagram'da 3 milyon takipçisi olan Şeyma Subaşı'nın sıkı bir takipçi kitlesi bulunuyor.
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Şeyma Subaşı, daha önce verdiği bir röportajda, "Ayaklarının üzerinde durabilen bu güçlü bir kadınsam sebebi Acun’dur! Ona çok şey borçluyum. Yaşadığım onca kötü şeye rağmen, hiçbir koşulda yıkılmamamı sağlayan Acun Ilıcalı’dır. Hala büyük hayranlık hissediyorum ve her zaman ona teşekkür ediyorum." sözleriyle Acun Ilıcalı'ya olan minnettarlığını dile getirmişti.
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Subaşı aynı röportajda, "Ama gezdikçe farklı şeyler öğreniyorum. Benden ne beklediklerini de anlamıyorum. Ben bilmem ne mezunuyum, bilmem ne konusunda fikir sahibiyim demedim ki hiç. Healthyish'im var. Çünkü yurtdışında geziyordum, sağlıklı beslenme ve spor odaklı yaşayan bir insandım. Gördüğüm gittiğim yerlerden ilham aldım ve burayı açtım. Mücevher ve takı zevkim iyiydi, taktıklarımı herkes çok beğenirdi. Teklif geldi. Kabul ettim. Başka teklif gelir, uygun bir şey olursa, yine yaparım. Ben sosyal medyayı, iş olarak kullanmadım bugüne kadar. Belki onu da yapabilirim…" diyerek başka işler yapabileceğini de söylemişti.
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Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çiftinin Melisa adında bir kızları var.
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Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde kızı Melisa'yı dikkatli şekilde Sihirli Annem izlerken gördüğü için diziyi yeniden çekmeye karar verdiğini açıklamıştı.
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Şeyma Subaşı'nın Exeen'de yeni bir program yapacağı iddia edildi
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Şeyma Subaşı'nın Exeen'de yeni bir program yapacağı iddia edildi