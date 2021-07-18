Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi: İlişkiyi bitiren bendim
18 Temmuz 2021 12:13
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Şeyma Subaşı'nın ayrıldığı Mohammed Alsaloussi dolandırıcılık suçlaması ve ayrılık süreci hakkında konuştu.
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Sabah'tan Sonat Bahar'a yaptığı açıklamalarda Alsaloussi, "Ben kimseye zarar vermedim. Çok üzgünüm. Hatta daha da üzücü çünkü ilişkim bitti. Ve Şeyma ile ilişkinin bitmesini isteyen bendim. Medya, Şeyma'nın beni terk ettiğini, çünkü ona sahte takılar aldığımı, sahte bir yüzükle evlenme teklif ettiğimi yazdı. Hayır öyle olmadı, Şeyma'yla ilişkiyi bitiren bendim" diye konuştu.
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Subaşı'na kredi kartı verdiğini ve harcamalarının hepsinin arkadaşına belgelediğini açıklayan Alsaloussi, Subaşı'nı sevdiğini, aksi halde bu kadar fedakarlıkta bulunmayacağını dile getirdi.
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Subaşı'nın sosyal medyada her ayrıntıyı yayınlamasını, insanlara gösterip, hayatını ortada yaşamasından rahatsız olduğunu açıklayan Alsaloussi, "Ben bundan hiç hoşlanmadım. Paylaştığı hayat Şeyma ve Melisa için çok güzel bir hayattı" dedi.
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"Şeyma'yı neden bıraktığım sorusunun cevabı uzun ve kolay verilebilecek bir cevap değil" şeklinde konuşan Alsaloussi, "Şeyma'yı sevdim. Hala seviyorum. İlişkimiz bir çok ayrı şeyden ötürü bitti. Bunlardan biri aramızdaki saygının bitmiş olmasıydı" sözlerini dile getirdi.
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Alsaloussi, "Bir başka şey de şu, benim annem kasım ayında öldü. Şeyma'yla annem ölmeden kısa bir süre önce tanışmıştım. Aralık ayında onunla yakınlaştım. İçimde büyük bir boşluk vardı; çünkü anneme çok yakındım. Onunla tanıştığımda, bana karşı çok iyiydi, Melisa harika bir çocuk. Ben içimdeki boşluğu, aile hissini onlarla tamamladım" ifadelerini kullandı.