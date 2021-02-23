Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisinin adını koluna dövme yaptırdı
23 Şubat 2021 13:05
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Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisinin adını koluna dövme yaptırdı
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Bir süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sevgilisinin ismini koluna dövme yaptırdı.
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İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'yle yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı, yaşadığı aşkı gözler önüne sermekten çekinmiyor.
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Şeyma Subaşı kolunun iç kısmına sevgilisinin adını yazdırdı. O anları Instagram hesabından paylaşan Subaşı, "Evet, ismini dövme yaptırdım" dedi.
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Sevgilisiyle romantik anlarını sosyal medya hesabından paylaşmaktan çekinmeyen Subaşı, bornozlu şekilde sevgilisine sarılırken verdiği pozu da "Tamamen seninim" notuyla paylaştı.
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Şeyma Subaşı'nın cesur paylaşımına takipçilerinden "Ne kadar ateşlisin" yorumları yapıldı.
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