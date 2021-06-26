Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ayrıldı

Şeyma Subaşı ile Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ilişkilerini noktaladı.
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Şeyma Subaşı (30),yaklaşık yedi aydır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den (36) evlilik teklifi almış ve sevgilisine 'evet' yanıtını vermişti. Kısa sürede alınan evlilik kararı sonrasında hamile olduğuna ilişkin iddialarla sık sık gündeme gelen Subaşı, bebek beklediğini bir süre sonra doğrulamış ve evliliklerini de ertelediklerini duyurmuştu. Ancak Subaşı bu açıklamasından günler sonra düşük yaparak bebeğini kaybettiğini söyledi.
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Yaşananlardan sonra Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin ayrıldığı öne sürüldü. Ibiza'da görüntülenen Subaşı'nın yanında sevgilisinin ve parmağında da tektaş yüzüğünün olmaması bu dedikoduları alevlendirdi.
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Çıkan haberlerden sonra Subaşı, sevgilisinin yer aldığı fotoğrafları sosyal medya hesaplarından sildi. Subaşı, böylelikle ayrılık iddialarını doğruladı.
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Dört gün önce bebeğini kaybettiğini açıklayan Subaşı, "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim." demişti.
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Subaşı, hamilelik iddiaları sonrasında, "Dedikodular doğru, hamileyim. Bu yüzden evlenmek için acele ettik. Sonradan da gerek olmadığına karar verdik. Şimdilik düğünü erteleyip hamileliğin tadını çıkarmak istiyoruz. Tüm dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra olacaklar için heyecanlıyım." ifadelerini kullanmıştı.
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Subaşı'nın kısa bir süre sonra paylaşımını sosyal medya hesabından silmişti.