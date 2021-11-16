Şeyma Subaşı: Melisa neden Miami’de annesi ile beraber yaşayamasın; kararı tek başına veremiyorsun işte
16 Kasım 2021 10:35
16
Kızı Melisa ile Miami'de yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Şeyma Subaşı, kızının velayeti konusunda bir açıklamada bulundu.
26
Subaşı önce bir paylaşım yapıp "Melisa 8 sene önce Miami'de doğdu. O zaman neden annesinin bir tanecik meleği Melisa Miami’de annesi ile beraber yaşayamasın. Kararı tek başına veremiyorsun işte" yorumunda bulundu.
36
Şeyma Subaşı'nın bu açıklaması eski eşi Acun Ilıcalı ile sorun yaşadığı iddialarını beraberinde getirdi.
46
Subaşı daha sonra yeni bir açıklama yaparak "Her evladın yeri annesinin yanıdır. Seçimlerinden dolayı ait olduğu yerde yaşıyorsa anne, kızı da yanında yaşamalıdır. Olayların derinine inince birkaç saat daha anlatmak gerekir gerek yok. Melisa bence de benim yanıma gelmeli. Miami'de burada okula gidebilir. Kızımı pozitif ve mutlu büyütebilirim. Ben burada aile kurmayı tercih ediyorsam, benim kızım da benim yanımda olmalı, benimle yaşamalı" dedi.
56
Melisa Ilıcalı bir süredir babasıyla birlikte İstanbul'da yaşıyordu.
66
İş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden barışan Şeyma Subaşı ise bir süredir Miami’de yaşıyor.