Şeyma Subaşı: Ananas gibiyim

Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşadığını duyuran Şeyma Subaşı, yeni pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Subaşı, gönderilerine, "Ananas gibiyim. Dışarıdan güçlü, içeriden yumuşak ve tatlı... Üzerinde de bir tacı olan" notunu düştü.
08 Şubat 2021 18:29
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Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, yeni fotoğraflarını paylaştı.
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Şeyma Subaşı, bu kareleri sosyal medya hesabından, "Ananas gibiyim. Dışarıdan güçlü, içeriden yumuşak ve tatlı. Üzerinde de bir tacı olan" notuyla paylaştı.
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Subaşı, altına düştüğü notla sosyal medyada gündem haline geldi.
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Şeyma Subaşı, Mohammed Al Saloussi ile birlikteliğinin birinci ayını, "Bir ayda tüm dünyadaki favori insanım oldun. Seni çok seviyorum, Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim" sözleriyle kutlamıştı.