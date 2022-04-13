Seyhan Soylu, Filiz Akın'a benzemek için 8 saatlik operasyon geçirdi; işte son hali
13 Nisan 2022 13:33
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'Al Sana Haber' magazin programında yaptığı yorumlarla dikkat çeken 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, geçtiğimiz günlerde Filiz Akın'a benzemek için ameliyat masasına yattı.
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Soylu, 8 saat süren ameliyatın ardından son halini paylaştı.
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Seyhan Soylu 10 tane ameliyatı aynı anda oldu. Ameliyat sonrası hastanedeki her anını paylaşan Sisi "Kaburga pençe, burun büyütme, alın, şakak dolgu, yanak, dolgu dudak yağ, çene yağ, dudak mesafe kısaltma, göğüs silikon yenileme, karın germe" ameliyatları olduğunu açıkladı.
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Soylu, "Türk sinemasının en güzel ve en asil kadını Filiz Akın hayranlığımdan dolayı ameliyat oldum. Ameliyatımı parça parça yaptırmaya vaktim yoktu. Bu yüzden biraz risk almayı tercih ettim. Türkiye’de tek hayran olduğum kadın olan Filiz Akın'ın 25 ile 30 yaş aralığındaki güzelliğine kavuştum" dedi.
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Seyhan Soylu, Filiz Akın'a benzemek için 8 saatlik operasyon geçirdi; işte son hali