Sex and the City ve Airbnb'den iş birliği: Hayranlar 23 dolara Carrie Bradshaw'ın dairesinde kalabilecek
Devam dizisi “And Just Like That “ ile ekranlara gelecek Sex and the City serisi, Airbnb ile iş birliği yaptı. Dizinin sevenleri, başrol karakteri Carrie Bradshaw’ın ikonik evinin yeniden tasarlanmış versiyonunda geceliği 23 dolara konaklayabilecek.
04 Kasım 2021 11:37
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Devam dizisi “And Just Like That “ ile ekranlara gelecek Sex and the City serisi, Airbnb ile iş birliği yaptı. Dizinin sevenleri, başrol karakteri Carrie Bradshaw’ın ikonik evinin yeniden tasarlanmış versiyonunda geceliği 23 dolara konaklayabilecek.
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Sarah Jessica Parker’ın başrolünde oynadığı Sex and the City, “And Just Like That “ isimli seriyle ekranlara dönmeye hazırlanırken dizinin hayranları için yeni bir sürpriz duyuruldu.
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Sarah Jessica Parker’ın da dekorasyonuna dahil olduğu New York’taki bir daire, Carrie’nin eviyle aynı şekilde Airbnb’de kiraya çıktı.
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Dairenin gecelik ücretinin 23 dolar olduğu belirtildi.
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Dairede kalanlar, Carrie Bradshaw’ın giyinme odasında yer alan kıyafetleri deneme şansına da sahip olacak.