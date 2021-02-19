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Sex and the City'nin yeni bölümlerinde Mr. Big olmayacak

Sex and The City dizisinin geri dönüş sezonuna dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. “And Just Like That” adındaki yeni sezonda Sarah Jessica Parker’ın canlandırdığı Carrie Bradshaw karakterinin partneri Mr. Big’in yer almayacağı öğrenildi.

19 Şubat 2021 10:13

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Sex and The City dizisinin geri dönüş sezonuna dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. “And Just Like That” adındaki yeni sezonda Sarah Jessica Parker’ın canlandırdığı Carrie Bradshaw karakterinin partneri Mr. Big’in yer almayacağı öğrenildi.

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Sex and the City’nin yıllar sonra dönecek yeni bölümlerinde Samantha’yı canlandıran Kim Cattrall’ın yanı sıra Chris Noth’un da yer almayacağı öğrenildi.

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Miranda karakterinin eşi Steve'i oynayan David Eigenberg'in dönüp dönmeyeceğinin de henüz belli olmadığı belirtildi.

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Sex and the City, üç ana karakteriyle birlikte "And Just Like That" isimli bir mini diziyle ekranlara dönecek.

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